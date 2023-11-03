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Установлены личности более 20 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили личности более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Lenta.ru

Участникам беспорядков грозит до 8 лет лишения свободы, организаторам - до 15. Российская газета

В ведомстве отметили, что следствие в рамках уголовного дела допросило десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта во время массовых беспорядков, а также анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов. ТАСС

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