Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили личности более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Lenta.ru
Участникам беспорядков грозит до 8 лет лишения свободы, организаторам - до 15. Российская газета
В ведомстве отметили, что следствие в рамках уголовного дела допросило десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта во время массовых беспорядков, а также анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов. ТАСС