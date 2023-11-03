В ведомстве отметили, что следствие в рамках уголовного дела допросило десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта во время массовых беспорядков, а также анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов. ТАСС