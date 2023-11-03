Масштабная эвакуация организована в Валенсии из-за лесных пожаров

Экстренные службы эвакуировали сотни человек в испанском автономном сообществе Валенсия из-за природных пожаров, которые быстро распространяются из-за сильного ветра. Об этом пишет РИА Новости.

Огонь вспыхнул накануне недалеко от деревни Монтичельво и быстро хватил территорию площадью около двух тысяч гектаров. В тушении пожара участвуют порядка 200 человек и авиация.

Глава департамента юстиции и внутренних дел Валенсии Элиса Нуньес сообщила, что свои дома в регионе были вынуждены покинуть 850 человек.

«В муниципалитете Потриес объявлен режим изоляции из-за дыма», — заявила она в видео, опубликованном на странице местных экстренных служб в социальной сети X.

Тушению огня мешает бушующий на европейской территории шторм «Киаран», который принес в Валенсию сильный ветер. На юге и западе региона объявлен оранжевый уровень опасности.

На кадрах, которые публикуют «Известия», видно, что над испанским регионом поднимаются густые клубы дыма, а в ряде мест огонь подошел вплотную к трассам. На одном из видео, снятом в темное время суток, пожарные ведут борьбу с огнем, пытаясь не допустить его к жилым домам.