Отчим задушил падчерицу в квартире на юге Москвы

Криминалисты обнаружили тело задушенной женщины в квартире на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 ноября.

По ее словам, трагедия произошла на улице Академика Миллионщикова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался отчим жертвы.

— В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все обстоятельства произошедшего, — подчеркнула Иванова.