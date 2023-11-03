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Отчим задушил падчерицу в квартире на юге Москвы

Криминалисты обнаружили тело задушенной женщины в квартире на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 3 ноября.

Отчим задушил падчерицу в квартире на юге Москвы
© РИА Новости

По ее словам, трагедия произошла на улице Академика Миллионщикова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался отчим жертвы.

— В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все обстоятельства произошедшего, — подчеркнула Иванова.

Похожее убийство произошло в Магаданской области. 24-летний мужчина во время ссоры нанес своей 19-летней бывшей сожительнице множество ударов по голове, после чего задушил. Чтобы скрыть убийство, злоумышленник поджег квартиру и убежал. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.