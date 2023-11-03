Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали из-за заявления недовольной клиентки, которая была не согласна с условиями возврата средств по договору за приобретенные курсы. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, заявительница купила курсы у блогера, а затем решила отказаться от покупки и вернуть перечисленные деньги. Сейчас в офисе компании Шабутдинова проходят обыски, а сам он пока находится в статусе свидетеля.
Как уточняет «Коммерсант», заявление на блогера написали уже восемь учеников, которые отдали ему за курсы пять миллионов рублей.
О задержании блогера-миллионника по подозрению в мошенничестве стало известно в пятницу, 3 ноября. Несмотря на то, что сам Шабутдинов перестал отвечать на звонки, его помощница заявила журналистам, что никакого задержания не было.