В компании Шабутдинова отреагировали на сообщения о задержании блогера

В образовательной компании «Like Центр» Аяза Шабутдинова ничего не знают о возможном задержании блогера-миллионника. Об этом «Ленте.ру» рассказали по телефону горячей линии организации.

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«Мы не можем здесь давать комментарии, потому что у нас просто нет информации. Если будет новая информация, вы о ней узнаете», — сказал собеседник издания.

«Лента.ру» также пыталась связаться с самим Аязом Шабутдиновым и его представителями, но их телефоны оказались вне зоны доступа.

3 ноября стало известно, что ФСБ задержала в Москве Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. По информации «360», он вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его встретили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ. Дело связано с продажей образовательных курсов.