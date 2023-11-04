Общий ущерб потерпевшим от действий бизнес-тренера Аяза Шабутдинова оценивается следствием в 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте блогера.

"Общий ущерб оценивается следствием в 4 млн рублей, тогда как совокупный доход моего подзащитного за прошлый год составляет более 300 млн рублей. Таким образом, сумма ущерба представляется слишком незначительной, чтобы избирать меру пресечения в виде ареста", - заявил в суде адвокат бизнес-тренера Никита Апаликов.

Защитник предложил судье отпустить Шабсутдинова под залог в 4 млн рублей либо под домашний арест в квартире гражданской жены обвиняемого в Подмосковье.

Сам Шабутдинов попросил его не арестовывать, подчеркнув, что у него есть двое малолетних детей 2022 и 2023 годов рождения.

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело в отношении него возбудили следователи МВД.