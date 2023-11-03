Женщина утонула в пруду на севере Москвы

Жительница Москвы 1957 года рождения утонула в Большом ангарском пруду в Дмитровском районе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 ноября.

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По ее словам, на теле женщины отсутствуют внешние признаки насильственной смерти. Прокуратура контролирует все обстоятельства произошедшего, работу криминалистов на месте координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

— Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — отметила Нефедова.