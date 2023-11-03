Слушания по делу Треповой пройдут 15 ноября в Санкт-Петербурге

Слушания по делу Дарьи Треповой (внесена Росфинмониторингом в реестр террористов), обвиняемой в совершении теракта, и ее соучастника Дмитрия Касинцева пройдут 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали ТАСС в объединенной пресс-службе городских судов.

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Заседание по делу состоится с участием выездной коллегии судей 2-го Западного военного окружного суда на базе 1-го Западного военного окружного суда.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате него погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Трепову. Она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.