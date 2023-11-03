В Москве у задержанной за нарушение ПДД 13-летней девочки выявили беременность

В Москве у задержанной за нарушение правил дорожного движения (ПДД) 13-летней девочки выявили беременность. Об этом пишет «МК».

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По информации издания, девочка переходила дорогу в неположенном месте. В центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей выяснилось, что ребенок подозревается в краже мобильного телефона. Кроме того, стало известно, что задержанная беременна и зарегистрирована в 180 километрах от Москвы — в Рязани. В столице подросток находился без документов и родителей.

Как сообщил портал, девочку поставили на учет в одном их московских медучреждений. Роды ожидаются через месяц. В свою очередь, полиция занимается розыском родителей ребенка, а также устанавливает обстоятельства, которые привели к беременности.