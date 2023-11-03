Землетрясение произошло в Греции

Эпицентр зафиксированного сегодня в Греции землетрясения находился на острове Эвбея. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Сейсмологической лаборатории Афинского университета, землетрясение было зафиксировано в 8:26 по местному времени (9:26 мск) примерно в 80 километрах от Афин.

В самой столице Греции ощущались сильные и продолжительные толчки, отмечает корреспондент агентства.

При этом очаг залегал на глубине десяти километров.