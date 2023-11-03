Землетрясение произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции
Эпицентр зафиксированного сегодня в Греции землетрясения находился на острове Эвбея. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Сейсмологической лаборатории Афинского университета, землетрясение было зафиксировано в 8:26 по местному времени (9:26 мск) примерно в 80 километрах от Афин.
В самой столице Греции ощущались сильные и продолжительные толчки, отмечает корреспондент агентства.
При этом очаг залегал на глубине десяти километров.
Ранее в Словакии произошло самое сильное землетрясение за последние 80 лет. Подземные толчки были зафиксированы вечером 9 октября. Эпицентр находился у города Прешов на востоке Словакии. В результате происшествия пострадал греко-католический храм в селе Пакостов — здание пошло трещинами. О других разрушениях и пострадавших не сообщалось.