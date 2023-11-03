Лидера банды треш-блогеров, избивавших петербуржцев, задержали в Азербайджане

«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека», - передает его слова газета «Коммерсантъ» .

Блогеры «прославились» после видеороликов в социальных сетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. По факту правонарушений было возбуждено уголовное дело. Сначала были задержаны 10 участников банды. Мамедов, в свою очередь, сумел скрыться от следствия, после чего Следственный комитет России объявил его в международный розыск. Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ.