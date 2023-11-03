В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Эпицентр находится в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла, где проживают порядка 9 тысяч человек, и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч. Там население составляет около 182 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 35 километров. Согласно данным Reuters, очевидцы в Нью-Дели заметили, как тряслись здания.

3 ноября в Греции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 6 километрах восточнее населенного пункта Прокопи на острове Эвбея, в 85 километрах к северу от Афин.