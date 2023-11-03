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В российском регионе трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе

Во Владивостоке Приморского края трое рабочих нашли боеприпас, на котором впоследствии подорвались. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В российском регионе трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе
© Lenta.ru

По его данным, россияне нашли боеприпас во время проведения земляных работ на улице Верещагина. Они решили его разобрать, из-за чего снаряд, который, по предварительным данным, был артиллерийским, взорвался.

Врачам не удалось спасти одного пострадавшего, еще двоих госпитализировали. Данных об их состоянии не приводится. В настоящее время устанавливается, какой снаряд взорвался в руках у рабочих и как он оказался на месте земляных работ.

Ранее пожилая пара грибников подорвались на мине под Брянском. 68-летний мужчина и 62-летняя женщина из села Новый Ропск отправились за грибами в лес, находящийся всего в километре от российско-украинской границы.

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