В российском регионе трое рабочих подорвались на найденном боеприпасе

Во Владивостоке Приморского края трое рабочих нашли боеприпас, на котором впоследствии подорвались. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По его данным, россияне нашли боеприпас во время проведения земляных работ на улице Верещагина. Они решили его разобрать, из-за чего снаряд, который, по предварительным данным, был артиллерийским, взорвался.

Врачам не удалось спасти одного пострадавшего, еще двоих госпитализировали. Данных об их состоянии не приводится. В настоящее время устанавливается, какой снаряд взорвался в руках у рабочих и как он оказался на месте земляных работ.