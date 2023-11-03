В Якутске сел вернувшийся в аэропорт из-за неисправности Boeing

Вернувшийся в аэропорт из-за неисправности самолет благополучно сел в Якутске
Воздушное судно авиакомпании «Якутия», которое вылетело в Москву, вернулось в аэропорт вылета в Якутск из-за неисправности. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Саха (Якутия).
— В 12:17 (6:17 по московскому времени) самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило, — сказано в сообщении ведомства.
До этого сообщалось, что Boeing 737 АК «Якутия» возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на его борту 128 человек. Лайнер выполнял рейс Якутск — Москва.
Самолет «Аэрофлота», следовавший из Иркутска в Москву, был вынужден сесть в Сыктывкаре из-за драки на борту. Рейс отправился в столицу днем 30 октября.
В какой-то момент на борту два пассажира стали выяснять отношения. Завязалась драка. Их пытались разнять другие пассажиры и бортпроводники, но безуспешно.