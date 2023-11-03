В Якутске сел вернувшийся в аэропорт из-за неисправности Boeing

Воздушное судно авиакомпании «Якутия», которое вылетело в Москву, вернулось в аэропорт вылета в Якутск из-за неисправности. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Саха (Якутия).

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— В 12:17 (6:17 по московскому времени) самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило, — сказано в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что Boeing 737 АК «Якутия» возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на его борту 128 человек. Лайнер выполнял рейс Якутск — Москва.

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Иркутска в Москву, был вынужден сесть в Сыктывкаре из-за драки на борту. Рейс отправился в столицу днем 30 октября.