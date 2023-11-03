Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернулся обратно

Пассажирский Boeing 737, вылетевший из Якутска в Москву, вернулся обратно из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"Поступила информация о том, что у воздушного судна обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение прервать рейс", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о рейсе R3 479. Из столицы Якутии лайнер вылетел с 50-минутной задержкой - в 8:32 по местному времени (2:32 мск). В 12:18 (6:18 мск) совершил посадку в аэропорту вылета.

На борту было 128 человек: 123 пассажиры и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.