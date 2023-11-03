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В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя

Учитель школы в поселке городского типа Лучегорск в Приморье заставила учеников бегать в противогазах и костюмах химической защиты на уроках физкультуры, против преподавателя возбудили дело о нарушении прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя
© РИА Новости

Отмечается, что по факту произошедшего надзорное ведомство Пожарского района региона провело проверку.

«В октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы № 4 ... применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников шестого класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — заявили в прокуратуре.

Учитель также занимает должность директора школы. Против нее возбудили дело об административном правонарушении, пишет «Свободная пресса». Прокуратура контролирует всю работу по делу, также ведомство проследит за восстановлением и дальнейшим соблюдением всех прав учеников.