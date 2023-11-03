В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя
Учитель школы в поселке городского типа Лучегорск в Приморье заставила учеников бегать в противогазах и костюмах химической защиты на уроках физкультуры, против преподавателя возбудили дело о нарушении прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
Отмечается, что по факту произошедшего надзорное ведомство Пожарского района региона провело проверку.
«В октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы № 4 ... применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников шестого класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — заявили в прокуратуре.
Учитель также занимает должность директора школы. Против нее возбудили дело об административном правонарушении, пишет «Свободная пресса». Прокуратура контролирует всю работу по делу, также ведомство проследит за восстановлением и дальнейшим соблюдением всех прав учеников.