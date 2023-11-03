В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя

Учитель школы в поселке городского типа Лучегорск в Приморье заставила учеников бегать в противогазах и костюмах химической защиты на уроках физкультуры, против преподавателя возбудили дело о нарушении прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.