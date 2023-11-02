Екатеринбуржца, убегавшего от иностранцев с ножом, переехала машина

«На районе старой сортировке улице Технической, переехали человека, он погиб. Два человека не русской национальности бегали за мужчиной с ножом. Тот пытался остановить машину, но все проезжали мимо. Он схватился за ручку одной машины, прокатился и упал. Через 3 минуты проехала машина по человеку который уже лежал, мучился от боли», — сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».