Десятилетняя девочка умерла из-за упавшего в воду смартфона

«Установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током», — сказано в сообщении СК.