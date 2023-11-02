Десятилетняя девочка умерла из-за упавшего в воду смартфона
В СК РФ по Красноярскому краю сообщили о смерти десятилетней девочки, которая уронила смартфон в ванную. Об этом пишет РИА «Новости».
Трагедия произошла в городе Ачинске. Уточняется, что девочка умерла в результате удара тока. По факту смерти ребёнка проводится проверка.
«Установлено, что в вечернее время 1 ноября 2023 года девочка, находясь дома одна, принимала ванну, держа в руках мобильный телефон. Предположительно, в какой-то момент, находясь в ванной наполненной водой, девочка взяла в руки телефон с подключенным к электрической сети зарядным устройством и уронила в воду в результате чего получила удар электрическим током», — сказано в сообщении СК.
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