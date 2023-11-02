Суд арестовал трех обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г." - сказали в суде, уточнив, что все трое обвиняемых пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.