Пассажир стал угрожать таксисту ножом в ответ на требование оплатить поездку

В Оренбурге пассажир отказался платить и попытался ограбить таксиста с помощью ножа. Об этом говорится на сайте областного главка МВД.

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47-летний пострадавший обратился в полицию и заявил о совершенном в отношении него разбойном нападении. Мужчина пояснил, что работает в службе такси, и столкнулся с агрессией очередного клиента. Когда он довез молодого человека до назначенного места и попросил оплатить поездку, тот приставил к его шее нож и назвал денежную сумму, которую ожидал получить переводом от потерпевшего.

Водитель стал сопротивляться и начал драку, в ходе которой смог выбить клинок и стал звать на помощь. Нападавший покинул салон его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.