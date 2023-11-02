В Финляндии судят женщину за перевозку пуль и гильз в Россию

В Финляндии перед судом предстанет женщина за перевозку в Россию гильз и пуль. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

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По данным издания, 47-летняя женщина работает неподалеку от российской границы в городе Котка. Боеприпасы она возила владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге, но у нее не было разрешения на экспорт. В августе 2022 года женщину задержали на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Петербургу КПП Ваалимаа.

Помимо гильз и пуль, в автомобиле нашли бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения. Всего у нее было товаров примерно на 61 тысячу евро. Сама женщина рассказала, что начала перевозить боеприпасы весной 2022 года.

Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит тюремное заключение до восьми месяцев.