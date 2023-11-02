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Задержан еще один подозреваемый по делу «азербайджанской мафии» в Петербурге

В Петербурге правоохранители нашли еще одного подозреваемого по делу о нападениях на прохожих. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Задержан еще один подозреваемый по делу «азербайджанской мафии» в Петербурге
© РИА Новости

Задержан молодой человек 2005 года рождения. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи продолжают искать других соучастников и выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности. Уже задержано более десяти человек.

Правоохранители обратили внимание на молодых людей после того, как в интернете стали появляться видео с драками. На них подростки, называвшие себя "азербайджанской мафией", избивали прохожих. Цель для записи роликов выбирали по славянской внешности.

Дело находится на контроле в центральном аппарате СК. Главный организатор нападений объявлен в международный розыск.

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