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В Москве разыскивают людей, которые угрожали полицейскому у метро «Люблино»

На неизвестных в Москве завели уголовное дел за угрозы применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале.

В Москве завели уголовное дело на группу людей за угрозы полицейскому
© РИА Новости

Как узнали следователи из СМИ и соцсетей, 24 октября группа лиц из числа граждан Республики Азербайджан неподалеку от станции метро "Люблино" в столице демонстративно и вызывающе громко угрожали сотруднику полиции. Это видели очевидцы, которые рассказали о случившемся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям "угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти".

Столичные следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Органу дознания поручили разыскать тех, кто причастен к совершению преступления, пояснили в ведомстве.

До этого вернувшийся с СВО вагнеровец угрожал сожительнице расправой и бросался на полицейских.

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