В Москве завели уголовное дело на группу людей за угрозы полицейскому

На неизвестных в Москве завели уголовное дел за угрозы применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале.

Как узнали следователи из СМИ и соцсетей, 24 октября группа лиц из числа граждан Республики Азербайджан неподалеку от станции метро "Люблино" в столице демонстративно и вызывающе громко угрожали сотруднику полиции. Это видели очевидцы, которые рассказали о случившемся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям "угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти".

Столичные следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Органу дознания поручили разыскать тех, кто причастен к совершению преступления, пояснили в ведомстве.