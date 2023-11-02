В Челябинске арестовали мужчину, который забрался на памятник Ленину

В Челябинске мужчину, который залез на памятник Ленину, наказали после требований горожан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД.

Видео, возмутившее пользователей соцсетей, было опубликовано в открытом доступе еще в середине сентября. Тогда недовольные местные жители попросили правоохранителей разобраться в произошедшем и привлечь героя ролика к административной ответственности.

Полицейские изучили запись, на которой пьяный гражданин выкрикивал нецензурные выражения, сидя на памятнике около ДК "Строитель" в Металлургическом районе города. После этого причастного к инциденту челябинца задержали и доставили в отдел внутренних дел. Оказалось, что ранее он был судим за имущественные преступления. В этот раз его обвинили в "мелком хулиганстве".