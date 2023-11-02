Обвиняемую в убийстве троих детей екатеринбурженку признали невменяемой

Мать, обвиняемую в убийстве трех своих несовершеннолетних детей в Екатеринбурге , признали невменяемой, сообщили в региональном следственном управлении СК .

В заключении экспертного исследования отмечается, что подозреваемая не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, сообщили в ведомстве, передает ТАСС .

«Согласно заключению экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.

Убийство было совершено в декабре 2022 года. Сама екатеринбурженка заявляла, что перед тем, как пойти на такое преступное деяние, приняла наркотики. По СК, подозреваемая убила детей 2007, 2012 и 2022 годов рождения. Ей предъявляли обвинение.