Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук продлили арест по делу об оправдании терроризма до 10 января. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 января", - говорится в сообщении.

Основанием для ареста стало размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", где эксперты нашли признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство" и джихадизма.

В начале сентября Хамовнический районный суд продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября. Продление обосновали невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз — психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Суд также заключил, что обвиняемые могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или препятствовать производству по делу.