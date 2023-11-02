В Перми произошёл пожар в ангаре с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

В данный момент открытое горение было ликвидировано. Отмечается, что всего пламя охватило около 200 квадратных метров территории.

Информации о пострадавших на данный момент нет. На место пожара выехали 54 специалиста и 15 единиц техники. Ведомство уточнило, что на текущем этапе пожарные заняты проливкой и разборкой конструкций на месте пожара.