Женщина отравила четверых пенсионеров семейным обедом

Полиция Австралии арестовала 49-летнюю Эрин Паттерсон по подозрению в отравлении четверых пенсионеров грибами. Об этом пишет Sky News.

© Pixabay

Инцидент произошел 29 июля, в австралийском городе Леонгата (штат Виктория).

По данным портала, на семейный обед были приглашены семь человек, пришли четверо. Бывший муж Паттерсон отказался от обеда в последний момент, а дети решили пойти в кино.

Хозяйка подала на стол собственноручно испеченный пирог с говядиной по-веллингтонски. По предварительным данным, женщина добавила в него ядовитые грибы, якобы приобретенные в азиатском магазине.

Трое участников трапезы (Гейл и Дон Паттерсоны и Хизер Уилкинсон) скончались, пастор Ян Уилкинсон попал в больницу, где его чудом удалось спасти.

В течение трех месяцев полиция проводила расследование. В четверг, 2 ноября, стражи порядка арестовали Паттерсон. В ее доме был проведен тщательный обыск.