Женщина отравила четверых пенсионеров семейным обедом

Женщину арестовали по подозрению в отравлении четверых пенсионеров грибами
Полиция Австралии арестовала 49-летнюю Эрин Паттерсон по подозрению в отравлении четверых пенсионеров грибами. Об этом пишет Sky News.
Инцидент произошел 29 июля, в австралийском городе Леонгата (штат Виктория).
По данным портала, на семейный обед были приглашены семь человек, пришли четверо. Бывший муж Паттерсон отказался от обеда в последний момент, а дети решили пойти в кино.
Хозяйка подала на стол собственноручно испеченный пирог с говядиной по-веллингтонски. По предварительным данным, женщина добавила в него ядовитые грибы, якобы приобретенные в азиатском магазине.
Трое участников трапезы (Гейл и Дон Паттерсоны и Хизер Уилкинсон) скончались, пастор Ян Уилкинсон попал в больницу, где его чудом удалось спасти.
В течение трех месяцев полиция проводила расследование. В четверг, 2 ноября, стражи порядка арестовали Паттерсон. В ее доме был проведен тщательный обыск.
Позднее полиция Виктории сообщила, что женщине было предъявлено обвинение в убийстве трех человек, а также в покушении на убийство трех и более человек.