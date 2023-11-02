Мошенники убедили россиянку отдать им 750 тысяч рублей и поджечь гостиницу

В Татарстане полицейские нашли местную жительницу, которую объявил в розыск ее брат, девушка отдала мошенникам деньги, взятые в кредит, и пыталась устроить пожар в гостинице. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Жительнице Казани позвонили неизвестные и сообщили, что ей необходимо взять кредит в банке и перевести его на три разных счета, чтобы уберечь от мошенников свои накопления.

Когда девушка выполнила требования, с ней связались якобы из полиции и сообщили, что мошеннические действия удалось пресечь, но теперь аферисты разыскивают ее и хотят отомстить.

Девушка решила прятаться, избавилась от телефона, заселилась в гостиницу, ей снова позвонили неизвестные и сообщили, что злоумышленники вышли на ее след, чтобы отвлечь внимание преследователя ее убедили поджечь вещи в номере отеля.