Россиянин залез на березу и стал фигурантом уголовного дела

В Костроме полицейские задержали мужчину, который бегал по двору в шортах и залезал на деревья. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На необычное поведение россиянина обратили внимание его родственники и вызвали правоохранителей.

"К моменту приезда патрульного экипажа парень бегал по двору в одних шортах, периодически залезая на деревья", — сообщается в публикации.

Полицейские сняли россиянина с березы и доставили в отдел, где мужчина не смог объяснить свой поступок. Тем временем родные нашли в комнате подозреваемого пакет с белым порошком. В последствии под плинтусом сотрудники МВД отыскали еще 17 свертков мефедрона.