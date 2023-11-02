Россиянин залез на березу и стал фигурантом уголовного дела
В Костроме полицейские задержали мужчину, который бегал по двору в шортах и залезал на деревья. Об этом сообщает управление МВД по региону.
На необычное поведение россиянина обратили внимание его родственники и вызвали правоохранителей.
"К моменту приезда патрульного экипажа парень бегал по двору в одних шортах, периодически залезая на деревья", — сообщается в публикации.
Полицейские сняли россиянина с березы и доставили в отдел, где мужчина не смог объяснить свой поступок. Тем временем родные нашли в комнате подозреваемого пакет с белым порошком. В последствии под плинтусом сотрудники МВД отыскали еще 17 свертков мефедрона.
По словам задержанного, он случайно нашел закладку и попробовал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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