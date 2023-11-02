Петербуржец напал на девушку в метро из-за того, что она материлась

В Санкт-Петербурге мужчина схватил за горло девушку в метро и отчитал за использование обсценной лексики. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

© Телеграм-канал У Петра за пазухой | Питер

Инцидент произошел в час пик на станции "Василеостровская". Не обращая внимания на скопление людей на эскалаторе, неизвестный схватил девушку с розовыми волосами за шею и стал отчитывать ее за ругательства.

"Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!" - говорит взрослый на записи от очевидцев, продолжая душить потерпевшую.

По словам школьницы, она и ее спутники просто разговаривали и смеялись, но незнакомцу, который оказался поблизости, не понравилось, что в речи подростков проскальзывает мат. За каждое повторное использование нецензурных слов и выражений взрослый с новой силой сжимал руку на шее пострадавшей.