В Краснодарском крае загорелось более пяти гектаров леса

В Краснодарском крае сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Инцидент произошел в Апшерском лесничестве, недалеко от Черной горы. Огонь вспыхнул утром, но в последствии площадь возгорания достигла 5,5 гектаров.

На месте работают сотрудники Краевого лесопожарного центра. Также на месте можно заметить несколько машин.

"В Минприроды говорят, что четкой связи в горах нет, к огню подобраться тяжело", — сообщается в публикации.