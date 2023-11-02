Врача-уролога из Подмосковья будут судить за смерть пациента

В марте этого года мужчина обратился с жалобами к хирургу урологу-андрологу, который установил ошибочный диагноз и без проведения необходимых обследований рекомендовал хирургическое лечение. Доктор прооперировал пострадавшего без ассистента, не ушив при этом полностью края раны и не сформировав узла, оставил иглу в брюшной полости пациента. В результате через несколько часов после операции потерпевший скончался от острой массивной кровопотери, передает Telegram-канал ведомства.