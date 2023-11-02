Врача-уролога из Подмосковья будут судить за смерть пациента
Подольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего врача-уролога медицинского центра. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
В публикации говорится, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статье УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).
В марте этого года мужчина обратился с жалобами к хирургу урологу-андрологу, который установил ошибочный диагноз и без проведения необходимых обследований рекомендовал хирургическое лечение. Доктор прооперировал пострадавшего без ассистента, не ушив при этом полностью края раны и не сформировав узла, оставил иглу в брюшной полости пациента. В результате через несколько часов после операции потерпевший скончался от острой массивной кровопотери, передает Telegram-канал ведомства.
Другая история, связанная с врачебными ошибками, произошла в столичной клинике. Во время проведение операции произошло возгорание, в результате которого пациентка получила ожоги груди, шеи и спины.