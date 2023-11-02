В Перми подросток травмировал позвоночник в батутном центре

Подросток из Перми получил сотрясение спинного мозга в батутном центре
В Перми подросток получил травму спины в батутном центре. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел во время прыжка школьника. Молодой человек неправильно приземлился и на следующий день его самочувствие ухудшилось. В результате россиянина госпитализировали.
Мать подростка подала на батутный центр в суд.
"По результатам медэкспертизы было установлено, что у пострадавшего подростка имелась закрытая травма в шейном отделе позвоночника в виде сотрясения спинного мозга", — сообщается в публикации.
Женщине удалось выиграть дело. Теперь организация должна выплатить ей компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Точная сумма не сообщается.
Газета.Ru: главные новости