В Перми подросток травмировал позвоночник в батутном центре

В Перми подросток получил травму спины в батутном центре. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Инцидент произошел во время прыжка школьника. Молодой человек неправильно приземлился и на следующий день его самочувствие ухудшилось. В результате россиянина госпитализировали.

Мать подростка подала на батутный центр в суд.

"По результатам медэкспертизы было установлено, что у пострадавшего подростка имелась закрытая травма в шейном отделе позвоночника в виде сотрясения спинного мозга", — сообщается в публикации.