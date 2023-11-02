Москвичку приговорили к шести годам колонии за «случайное» убийство мужа

Бабушкинский районный суд приговорил 65-летнюю Татьяну Вендину к шести годам лишения свободы за убийство супруга. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 2 ноября.

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Трагедия произошла 13 февраля 2022 года в квартире на улице Вересковой. Осужденная ударила супруга ножом в спину, после чего мужчина умер от кровопотери. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время судебного заседания Вендина признала вину частично. Она отметила, что убивать супруга не хотела и что он сам «случайно» напоролся на нож. Коллегия присяжных не поверила в эту версию и вынесла обвинительное решение.

— С учетом позиции государственного обвинителя Бабушкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Вендину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — резюмировали в прокуратуре.