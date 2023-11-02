В гостинице в Сочи нашли ребенка со следами воска на теле

"В дежурную часть полиции Сочи поступило сообщение от жителя Москвы о том, что его гражданская супруга, находящаяся на отдыхе с их двухлетним сыном в городе-курорте, перестала выходить на связь. Заявитель также предположил, что его супруга состоит в секте и, возможно может навредить ребенку. В номере отеля полицейские обнаружили пропавшую, находящуюся в неадекватном состоянии, и напуганного малыша", - говорится в сообщении.