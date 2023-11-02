Косатки потопили польскую яхту у берегов Марокко

Стая косаток атаковала польскую парусную яхту в Гибралтарском проливе, в результате судно затонуло у берегов Марокко. При этом обошлось без жертв и пострадавших, передает РИА «Новости».
«В Гибралтарском проливе на нашу яхту напала стая косаток. В течение 45 минут они ударялись о руль, вызывая сильные повреждения и течь», – рассказал владелец яхты.
Яхта затонула, немного не дойдя до марокканского порта Танжер.
«Несмотря на попытки привести яхту в порт, предпринятые капитаном, экипажем и спасателями, судно затонуло недалеко от входа в порт Танжер. Экипаж цел и невредим и уже находится в Испании», – говорится в сообщении.
По данным испанского правительства, агрессия косаток в Гибралтарском проливе к маломерным судам, в особенности парусным, фиксируется с 2020 года. В последнее время таким поведением отличается стая из шести косаток, за которой будет установлено спутниковое наблюдение с целью предупреждения мореплавателей о возможной опасности.
Ранее ученые установили, что акулы, нападающие на людей в поисках добычи, мигрируют на север и в скором времени могут появиться в водах Великобритании.