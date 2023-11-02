Изнасиловавшего и убившего мальчика мурманского педофила приговорили к колонии
Мурманского педофила, который изнасиловал и убил мальчика, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Напомним, жительница города Мончегорска в Мурманской области обнаружила своего восьмилетнего сына мертвым в июле этого года. Предполагалось, что мужчина убил ребенка, перед этим изнасиловав его.
Мурманский суд признал его виновным по уголовным статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Убийство». Теперь педофил проведет 24 года в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права трудовой деятельностью в организациях, связанных с обучением и воспитанием несовершеннолетних на срок 15 лет.
При этом свою вину преступник так и не признал, передает сайт СК.
Другой педофил 23 октября в подмосковном Подольске обманом заманил 11-летнюю девочку в заброшенное здание и изнасиловал. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 26 октября подозреваемого задержали в Дмитровском городском округе. В ходе первоначального допроса мужчина путался в показаниях, а затем заявил, что он ничего не помнит.