Изнасиловавшего и убившего мальчика мурманского педофила приговорили к колонии

Мурманского педофила, который изнасиловал и убил мальчика, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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Напомним, жительница города Мончегорска в Мурманской области обнаружила своего восьмилетнего сына мертвым в июле этого года. Предполагалось, что мужчина убил ребенка, перед этим изнасиловав его.

Мурманский суд признал его виновным по уголовным статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Убийство». Теперь педофил проведет 24 года в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права трудовой деятельностью в организациях, связанных с обучением и воспитанием несовершеннолетних на срок 15 лет.

При этом свою вину преступник так и не признал, передает сайт СК.