В Татарстане подросток умер после отказа в госпитализации

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял на контроль ход расследования дела о смерти подростка из Зеленодольского района республики.

© drkbmzrt.ru

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Известно, что 16-летний житель посёлка Осиново скончался после жалоб на судороги в шее. Накануне он дважды обращался в ДРКБ с жалобами на боли, однако в госпитализации ему было отказано.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.