Станцию московского метро частично закрыли из-за подозрительного предмета
Днем в четверг, 2 ноября, восточный вестибюль станции «Новогиреево» желтой ветки московского метро временно закрыли из-за найденного подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В московском департаменте транспорта ранее сообщили, что по требованию полицейских был временно закрыт на вход и выход вестибюль станции «Новогиреево» (выходы с первого по четвертый).
Источник РИА Новости рассказал, что такие меры связаны с проверкой бесхозного предмета.
Ранее подозрительный предмет был найден у станции метро «Проспект Мира» во время проведения работ. Сообщалось, что предмет напоминает снаряд времен Великой Отечественной войны. Место находки огородили и вызвали саперов. Проверка показала, что этот предмет - обычная металлическая болванка.