Станцию московского метро частично закрыли из-за подозрительного предмета

Днем в четверг, 2 ноября, восточный вестибюль станции «Новогиреево» желтой ветки московского метро временно закрыли из-за найденного подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В московском департаменте транспорта ранее сообщили, что по требованию полицейских был временно закрыт на вход и выход вестибюль станции «Новогиреево» (выходы с первого по четвертый).

Источник РИА Новости рассказал, что такие меры связаны с проверкой бесхозного предмета.