Прокуратура проводит проверку квеста, в ходе которого пострадала школьница

Прокуратура проводит проверку организаторов квеста после того, как в ходе игры 14-летняя девочка рассекла голову. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 2 ноября.

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По ее словам, инцидент произошел 31 октября. Девочке понадобилась медицинская помощь, ее доставили в больницу.

— Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.