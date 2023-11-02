Прокуратура проводит проверку квеста, в ходе которого пострадала школьница
Прокуратура проводит проверку организаторов квеста после того, как в ходе игры 14-летняя девочка рассекла голову. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 2 ноября.
По ее словам, инцидент произошел 31 октября. Девочке понадобилась медицинская помощь, ее доставили в больницу.
— Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на Гостиничной улице. Во время квеста девочка резко вскочила и ударилась головой об арматуру. Школьница прошла квест до конца, а уже дома рассказала обо всем матери.