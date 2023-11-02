В Австралии задержали женщину, остановившую взлет самолета

Полиция в Австралии задержала женщину, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу к самолету рейса Канберра — Аделаида, на который она опоздала. Об этом сообщает портал News.com.au.

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По информации журналистов, пассажирка миновала сотрудников службы безопасности аэропорта в Канберре и выбежала к самолету. Там она встала у переднего шасси, чтобы привлечь внимание пилотов, которые уже находились в кабине. Летчики заглушили двигатели и прервали взлет. В результате рейсы задержались во всем аэропорте. Женщину задержали сотрудники федеральной полиции Австралии.