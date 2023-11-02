В Австралии задержали женщину, остановившую взлет самолета
Полиция в Австралии задержала женщину, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу к самолету рейса Канберра — Аделаида, на который она опоздала. Об этом сообщает портал News.com.au.
По информации журналистов, пассажирка миновала сотрудников службы безопасности аэропорта в Канберре и выбежала к самолету. Там она встала у переднего шасси, чтобы привлечь внимание пилотов, которые уже находились в кабине. Летчики заглушили двигатели и прервали взлет. В результате рейсы задержались во всем аэропорте. Женщину задержали сотрудники федеральной полиции Австралии.
Очевидцы рассказали порталу, что пассажирка прорвалась к самолету, оттолкнув с пути охранников воздушной гавани. Один из свидетелей происшествия отметил, что «никто не остановил ее», поскольку все были слишком поражены происходящим и не знали, что следует предпринять.