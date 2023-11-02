Школьница разбила голову во время квеста, налетев на арматуру

Московская школьница госпитализирована после прохождения хоррор-квеста «Час дьявола», девочка рассекла голову торчащей из стены арматурой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

14-летняя девочка проходила квест вместе с друзьями, хоррор-приключение закончилось для нее госпитализаций. Во время квеста девочка выполняла задание, резко вскочила с кровати и ударилась головой о торчащую из стены арматуру.

Школьница прошла игру до конца и только дома призналась матери, что рассекла голову.