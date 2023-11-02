Помощницу депутата облдумы Воронежской области убили топором на даче

Помощницу депутата областной думы Воронежской области убили топором на даче. Тело 74-летней женщины нашли на пороге ее дачного дома в селе Новая Чигла Таловского района. Причиной смерти пенсионерки стала травма головы. По подозрению в убийстве задержан 33-летний ранее судимый сосед женщины по дачному участку.

Предварительно установлено, что сосед зашел к пенсионерке и попросил угостить его спиртным. Женщина отказала, что разозлило соседа. Молодой мужчина схватил топор и ударил помощницу депутата по голове обухом. Удар оказался смертельным. Пострадавшая потеряла сознание и скончалась на месте, не приходя в чувство. Пока пенсионерка была без сознания, злоумышленник над ней надругался. Об этом 2 ноября сообщает SHOT.

Подозреваемый в убийстве задержан. Известно, что мужчина был ранее дважды судим, за кражу и за умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений.

Погибшая женщина была на пенсии, но продолжала работать в Воронежской областной думе помощницей депутата.

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