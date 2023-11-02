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Таможенники остановили на границе эстонца с нацистским крестом

Таможенники в Кингисеппе Ленобласти остановили гражданина Эстонии с нацистским крестом. Об этом сообщает ФТС России.

Таможенники остановили на границе эстонца с нацистским крестом
© Телеграм-канал ФТС России | ProТаможню

Эстонца на автомобиле остановили при попытке пересечения российской границы. Мужчина пытался вывезти на родину незадекларированные нагрудный крест и награду времен Гражданской войны в России. Также у задержанного при себе обнаружили документы немецкого военнослужащего 1942-1943 гг. и знак отличия Первого Кубанского похода.

"Награды изъяли и направили на экспертизу для определения их культурной ценности. В отношении нарушения возбудили административное дело о недекларировании", - сообщили в ведомстве.

До этого эстонские таможенники отобрали у российских туристов две вешалки. Это произошло из-за запрета на экспорт древесины из РФ.

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