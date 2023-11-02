В Москве задержали группу мошенников, которые выпрашивали у пассажиров метро деньги на «проезд до дома». Как сообщает «МВД-Медиа», об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По предварительной информации, пять аферисток действовали на нескольких станциях Кольцевой линии. Женщины подходили к пассажирам и просили одолжить им деньги на железнодорожной билет, обещая по прибытии домой вернуть долг переводом на карту. При себе для убедительности у них были багажные сумки, а глаза они натирали мазью, которая вызывала слезы.

Кураторами злоумышленниц выступали двое мужчин. Они выбирали места в метро для поиска жертв, чтобы не привлекать внимание сотрудников метрополитена. Всего в течение дня мошенники могли обмануть до 20 человек. Пассажиры метро переводили им суммы от 3 тысяч до 6 тысяч рублей, а после перевода аферисты не выходили на связь.