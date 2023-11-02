Дом украинского блогера Стаса Домбровского сгорел в Швейцарии вскоре после того, как он раскритиковал действия украинских властей и вступил в конфликт с наркокартелем «Химпром». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Домбровский стал известен, когда стал «лицом» акции «Поймай барыгу – получи кэш», проводимой на Украине в этом году. Ее участники должны были получать вознаграждение в случаях, если помогут поймать торговца запрещенными препаратами или разоблачить лабораторию.

После расследования популярного украинского блогера Анатолия Шария, в котором Домбровского называли причастным к «Химпрому», он стал опровергать свою причастность к картелю и резко высказываться в адрес украинских властей.

Mash пишет, что, по одной из версий, Домбровский сам инсценировал поджог, чтобы снять с себя подозрения в связях с наркоторговцами.