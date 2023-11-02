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Участнице спасения кота на Охотном ряду грозит арест за неповиновение полиции

Зоозащитнице Наталье Кошанской, которая участвовала в спасении кота, запертого в машине на стоянке у Большого театра в Москве, грозит арест на 15 суток, в отношении нее составили протокол за неподчинение полицейскому. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, куда поступили материалы.

Участнице спасения кота на Охотном ряду грозит арест
© Соцсети

"В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Кошанской, составленной по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сама она также доставлена в суд", - сообщили в пресс-службе.

За данное правонарушение предусмотрено до 15 суток ареста.

Днем в среду столичные спасатели вскрыли автомобиль Mitsubishi Outlander, припаркованный на Охотном ряду, недалеко от Большого театра. Они спасли находившегося там несколько суток без еды и воды котенка. Перед этим сообщения о мучениях животного распространились в Telegram-каналах и соцсетях, чем привлекли внимание экстренных служб. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, собственник автомобиля был помещен ранее в специальное лечебное учреждение за неадекватное поведение. Машину после вскрытия опечатали.

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Прибывшая на место спасения животного Кошанская хотела забрать кота себе, но воспротивились полицейские, заявившие, что не она является хозяйкой кошки. Между ней и сотрудниками МВД произошел конфликт, в результате которого Кошанскую задержали и отвезли в ОМВД "Китай-город". После этого на женщину оформили протокол за неподчинение полиции.

Мать Кошанской Арина Пенькова рассказала журналистам, что ее дочь давно занимается помощью брошенным домашним животным, в настоящий момент у нее живут пять кошек, также ранее она приютила собаку умершей женщины.