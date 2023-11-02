В Великобритании задержали мужчину после инцидента с мышами в McDonald’s

Полиция английского региона Западный Мидленд задержала мужчину после инцидента в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме, где сторонник Палестины выпустил в заведении десятки мышей. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правоохранителей.

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Напомним, что в вечером в понедельник, 30 октября, сторонник Палестины выпустил в ресторане десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Акция протеста была связана с решением сети передать израильским военным тысячи бесплатных обедов. Отметим, что во вторник, 31 октября, схожая акция прошла еще в двух заведениях McDonald’s в городе.

«32-летний мужчина был задержан, после того как в сети появились видео, как пропалестинские протестующие выпускают живых мышей в трех ресторанах McDonald's в Бирмингеме», — заявили в полиции.