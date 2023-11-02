В российском регионе при взрыве газовых баллонов пострадали два человека

В Екатеринбурге двое мужчин пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

© Екатерина Якель / «Лента.ру»

По его данным, россияне работали на стройке ЖК «Нагорный» на улице Мельникова. По предварительным данным, газовые баллоны взорвались из-за нарушения рабочими техники безопасности.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются.